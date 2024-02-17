Saturday, 17 February 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القناة 13 الإسرائيلية: توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر لمناقشة صفقة التبادل

2/17/2024 6:07:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت القناة 13 الإسرائيلية بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة جديدة لتبادل الأسرى.


وفي اليوم الـ134 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.

MENAFN17022024000208011052ID1107863889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث