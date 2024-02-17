القناة 13 الإسرائيلية: توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر لمناقشة صفقة التبادل

القناة 13 الإسرائيلية: توقعات بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر لمناقشة صفقة التبادل
التاريخ
2/17/2024 6:07:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت القناة 13 الإسرائيلية بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وفي اليوم الـ134 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.
MENAFN17022024000208011052ID1107863889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.