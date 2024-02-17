تجارة الأردن: توقع بنشاط قطاع المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن تشهد السوق المحلية خلال الأيام المقبلة نشاطا لجهة شراء المواد الغذائية، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين وقرب حلول شهر رمضان الفضيل، وسط استقرار ملحوظ بالأسعار.



ووصف المهندس عمرو،نشاط الحركة التجارية بقطاع المواد الغذائية بــ "المتوسط"، فيما يعول التجار على موعد صرف رواتب الموظفين لتنشيط المبيعات، مؤكدا وجود مخزون كبير من مختلف المواد والبضائع.



وأشار إلى أن غالبية أسعار المواد الغذائية والأساسية مستقرة، وهناك انخفاضات على بعض الأصناف، لا سيما مادة الأرز الحبة المتوسطة لوجود منافسة قوية بين المستوردين والتجار، فيما سجلت مادة السكر حالة استقرار مع توفر كميات كبيرة منها.



وأكد وجود ارتفاع على أسعار الأرز البسمتي جراء زيادة أجور الشحن القادم من الهند، لكن المواطن والمستهلك لن يلمس اية ارتفاعات لوجود مخزون بالسوق المحلية والخيارات المتعددة من الأصناف والمنافسة بين التجار والمستوردين.



ولفت إلى وجود تراجع على أسعار الكثير من البقوليات وأقل من موسم رمضان الماضي، خاصة العدس المجروش، فيما هناك زيادة طفيفة على أسعار الفاصوليا البيضاء والعدس الحب، واللحوم الحمراء المبردة (الفاكيوم)، جراء زيادة أجور الشحن بواسطة خطوط الطيران.



وبين أن حركة الشراء على مستلزمات الشهر الفضيل (قمر الدين، وجوز القلب، وجوز الهند، وبعض أصناف العصائر) ما زالت محدودة جدا، مؤكدا توفرها بكميات وفيرة وأسعار مقاربة للموسم الماضي، باستثناء وجود ارتفاع طفيف على مادتي الزبيب وجوز الهند، لزيادة أجور الشحن جراء الأحداث الجارية بمنطقة البحر الأحمر.



وفيما يخص انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية، أكد عمرو، وجود حركة تزويد منتظمة وأن 50 بالمئة من المواد التي تحتاجها السوق المحلية تصل تباعا بشكل طبيعي، فيما هناك تأخير لبضائع قادمة من تايلند وفيتنام والصين، لكن ليس لها تأثير على احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

