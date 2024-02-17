جلسة نقاشية حول الأمن المائي والغذائي من منظور حقوقي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، جلسة نقاشية حول "الأمن المائي والغذائي وتعزيز الاستقلالية"، في إطار تطوير منهجية التقرير السنويّ للمركز وشموليتها نحو تسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي.



وأوضح المركز، في بيان اليوم السبت، أن الجلسة تهدف إلى التشبيك الإيجابي والبنيوي مع قضايا الشأن العام ومع أصحاب العلاقة العاملين في الميدان، للمساهمة في بلورة رؤية وطنية حقوقية للمصالح العليا والأولويات الوطنية، والخروج بتوصيات محددة وقابلة للتطبيق المباشر ووفق مؤشرات قياس.



كما تهدف إلى تطوير منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير السابقة.



وأشارت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، في كلمتها الافتتاحية إلى أن منظور المركز للأمن المائي والغذائي يأتي بإطار حقوقي، انطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص الهدفين الثالث والسادس، باعتبارهما من الحقوق الأساسية للإنسان.



وبيّن المركز أن الجلسة النقاشيّة التي أدارتها عضو مجلس أمناء المركز نايفة الزبن، خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة، متطلعا إلى عقد مجموعة من الجلسات على مدار الشهر الحالي ومطلع الشهر القادم ضمن عدة محاور متعددة.



وشارك بالجلسة الدكتور منذر حدادين، والدكتور حازم الناصر، والدكتور دريد محاسنة، والمهندسة لمياء البشتاوي، وربيع زريقات، والمهندس عمار الرفوع، وممثلون عن وزارة المياه، بحضور عدد من قادة الفكِر والمتخصصين وذوي الخبرة العملية ممّن يعملون في الميدان.