نابولي يجهز أوسيمين لموقعة برشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يغيب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن مباراة السبت بين فريقه نابولي، وضيفه جنوى في المرحلة ال25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد عودته من ساحل العاج؛ حيث شارك مع بلاده في كأس أمم إفريقيا، وفق ما أعلن حامل اللقب الجمعة.
وقال نابولي في بيان إن المهاجم النيجيري أجرى "تدريبا فرديا اليوم الجمعة، وسيواصله أيضا غدا عندما يستضيف فريقه جنوى على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".
لكن من المفترض أن يكون النيجيري الذي وصل مع بلاده لنهائي كأس أمم إفريقيا حيث خسر "النسور" أمام ساحل العاج (1-2) الأحد الماضي، جاهزا للموقعة التي تنتظر فريق المدرب والتر ماتزاري الأربعاء على أرضه ضد برشلونة، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعود المشاركة الأخيرة للهداف النيجيري مع نابولي إلى 23 كانون الأول/ديسمبر في الخسارة أمام روما (0-2) حين طرد ابن ال25 عاما قبل 4 دقائق على النهاية.
وغاب أوسيمين بعدها نتيجة الإيقاف عن التعادل السلبي مع مونتسا قبل أن يسافر إلى ساحل العاج؛ حيث بلغ ورفاقه النهائي في مشوار حرم نابولي من خدماته في 5 مراحل.
ويعاني نابولي الأمرين هذا الموسم في الدوري الذي أحرز لقبه لأول مرة منذ 1990، إذ يقبع بالمركز التاسع رغم الاستعانة مجددا بمدربه السابق ماتزاري الذي حل بدلا من المدرب الجديد الفرنسي رودي جارسيا، خليفة لوتشانو سباليتي الذي ترك الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.
ويبتعد الفريق الجنوبي بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يتخلف عن إنتر المتصدر بفارق 25 نقطة.
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