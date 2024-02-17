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نابولي يجهز أوسيمين لموقعة برشلونة

2/17/2024 6:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يغيب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن مباراة السبت بين فريقه نابولي، وضيفه جنوى في المرحلة ال25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد عودته من ساحل العاج؛ حيث شارك مع بلاده في كأس أمم إفريقيا، وفق ما أعلن حامل اللقب الجمعة.
وقال نابولي في بيان إن المهاجم النيجيري أجرى "تدريبا فرديا اليوم الجمعة، وسيواصله أيضا غدا عندما يستضيف فريقه جنوى على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".
لكن من المفترض أن يكون النيجيري الذي وصل مع بلاده لنهائي كأس أمم إفريقيا حيث خسر "النسور" أمام ساحل العاج (1-2) الأحد الماضي، جاهزا للموقعة التي تنتظر فريق المدرب والتر ماتزاري الأربعاء على أرضه ضد برشلونة، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعود المشاركة الأخيرة للهداف النيجيري مع نابولي إلى 23 كانون الأول/ديسمبر في الخسارة أمام روما (0-2) حين طرد ابن ال25 عاما قبل 4 دقائق على النهاية.
وغاب أوسيمين بعدها نتيجة الإيقاف عن التعادل السلبي مع مونتسا قبل أن يسافر إلى ساحل العاج؛ حيث بلغ ورفاقه النهائي في مشوار حرم نابولي من خدماته في 5 مراحل.
ويعاني نابولي الأمرين هذا الموسم في الدوري الذي أحرز لقبه لأول مرة منذ 1990، إذ يقبع بالمركز التاسع رغم الاستعانة مجددا بمدربه السابق ماتزاري الذي حل بدلا من المدرب الجديد الفرنسي رودي جارسيا، خليفة لوتشانو سباليتي الذي ترك الفريق بعد نهاية الموسم الماضي.
ويبتعد الفريق الجنوبي بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يتخلف عن إنتر المتصدر بفارق 25 نقطة.

ملاعب

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