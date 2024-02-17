شرارة يتلقى عرضين محليين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يحسم نجم الكرة الأردنية محمد أبو زريق المعروف بـ"شرارة" وجهته الاحترافية المقبلة خلال الساعات المقبلة.



ولم يتسن لنادي الاتحاد الليبي، تقييد شرارة، ليقوم الأخير بالبحث عن وجهة أخرى.

وتلقى شرارة، عرضين من ناديي الوحدات، والفيصلي، وينتظر أن يحسم وجهته في الساعات المقبلة إلا في حال تلقي عرض خارجي.

ويعتبر شرارة من اللاعبين المميزين؛ حيث يشغل مركز الجناح الأيمن، وسبق له الاحتراف في السيلية القطري، والترجي التونسي.

كان شرارة، بدأ مسيرته مع الرمثا، وساهم قبل عامين في قيادته لإحراز لقب دوري المحترفين بعد غياب امتد لنحو 40 عامًا.

وعاد شرارة إلى الاردن الاثنين الماضي رفقة منتخب النشامى الذي شارك مؤخرا في بطولة كأس آسيا التي استضافتها قطر وحل فيها وصيفا.

ولم يحظ شرارة بفرص المشاركة في البطولة حيث كانت الجماهير تطالب دوما بالاعتماد عليه في كأس آسيا استنادا لما يتمتع به من قدرات هجومية.

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