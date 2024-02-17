شرارة يتلقى عرضين محليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يحسم نجم الكرة الأردنية محمد أبو زريق المعروف بـ"شرارة" وجهته الاحترافية المقبلة خلال الساعات المقبلة.
ولم يتسن لنادي الاتحاد الليبي، تقييد شرارة، ليقوم الأخير بالبحث عن وجهة أخرى.
وتلقى شرارة، عرضين من ناديي الوحدات، والفيصلي، وينتظر أن يحسم وجهته في الساعات المقبلة إلا في حال تلقي عرض خارجي.
ويعتبر شرارة من اللاعبين المميزين؛ حيث يشغل مركز الجناح الأيمن، وسبق له الاحتراف في السيلية القطري، والترجي التونسي.
كان شرارة، بدأ مسيرته مع الرمثا، وساهم قبل عامين في قيادته لإحراز لقب دوري المحترفين بعد غياب امتد لنحو 40 عامًا.
وعاد شرارة إلى الاردن الاثنين الماضي رفقة منتخب النشامى الذي شارك مؤخرا في بطولة كأس آسيا التي استضافتها قطر وحل فيها وصيفا.
ولم يحظ شرارة بفرص المشاركة في البطولة حيث كانت الجماهير تطالب دوما بالاعتماد عليه في كأس آسيا استنادا لما يتمتع به من قدرات هجومية.
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