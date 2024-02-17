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مبابي يبلغ ريال مدريد بقراره

2/17/2024 6:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغ الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، نادي ريال مدريد بقرار مهم بشأن مستقبله.
وذكرت العديد من التقارير، الخميس الماضي، أن مبابي أبلغ إدارة باريس بشكل نهائي بأنه لن يستمر مع النادي وسيرحل مجانا في الصيف.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أبلغ مبابي أيضا ريال مدريد في نفس الوقت بقرار رحيله عن باريس سان جيرمان.
وأشارت إلى أن مبابي أبلغ باريس وريال مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، رقم أن القرار لم يظهر للنور، إلا يوم الخميس.
وأوضحت أن تصرف مبابي بإبلاغ باريس والريال بقراره النهائي، كان موضع تقدير كبير لدى مسؤولي الميرنجي الذين انتظروا هذا الإجراء منذ فترة طويلة.
وذكرت أن مبابي اتخذ قراره باللعب للريال منذ فترة طويلة؛ حيث كان الخطاب الخاص بعدم التجديد الصيف الماضي خطوة أولى ومهمة من جانب اللاعب، لكن لا تزال هناك تفاصيل يتعين حسمها في المفاوضات الجارية بين خوسيه أنخيل سانشيز (مدير ريال مدريد)، وفايزة العماري (والدة ووكيلة مبابي).
وأدرك مبابي بأنه لن يحصل في ريال مدريد على نفس راتبه في باريس، ويتقبل هذا الأمر حتى لا يتسبب في إخلال التوازن المالي للنادي الملكي.

ملاعب

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