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زاخاروفا تعلق على قرار زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا

2/17/2024 6:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف لم تسحب قواتها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك حفاظا على أرواح جنودها، وإنما لأن عصابة زيلينسكي لا يمكنها القتال بالمجان.


وأضافت زاخاروفا: "زيلينسكي لم يسحب قواته من أفدييفكا حفاظا على حياة جنوده.. لا، ليس لهذا السبب. وإنما لأن زيلينسكي وعصابته لا يعرفون القتال إلا مقابل أموال طائلة تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وضد المدنيين فقط. كل شيء آخر لا يهم بالنسبة لهم".


وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، والذي قال إن قراره هذا نابع من ضرورة الحفاظ على أرواح جنوده.


وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم السبت: "هذا قرار منطقي وعادل ومهني للغاية لإنقاذ حياة الأوكرانيين.. هذا هو القرار الصحيح، وألا نكون محاصرين، لقد تم اتخاذ قرار الانسحاب إلى خطوط أخرى".

روسيا اليوم


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