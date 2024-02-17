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لابورتا يحسم موقفه من إقالة تشافي

2/17/2024 6:07:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موقفه من إقالة تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، وذلك قبل رحيله نهاية الموسم، بحسب ما أعلن المدرب.
كانت العديد من التقارير، قالت إن لابورتا يدرس إقالة تشافي عقب التعادل مع غرناطة (3-3)، وأن القرار قد يصدر عقب مباراة سيلتا فيجو (بالليجا)، أو نابولي (في دوري الأبطال).
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اتخذ لابورتا قرارًا واضحًا بعدم إقالة تشافي هيرنانديز، بغض النظر عما يحدث الآن في الفريق.
وأشارت الصحيفة، إلى أن لابورتا لا يريد حتى أن يسمع شيئًا عن إقالة تشافي؛ لأنه ما يزال يثق في رد فعل الفريق خلال المباريات الحاسمة المقبلة.
وأوضحت أن هناك ثقة في البارسا أن الفريق قادر على تقديم رد فعل جيد أمام سيلتا فيجو، ونابولي، ما سيعيد البارسا للطريق الصحيح.
وذكرت أن السؤال الكبير الآن هو ماذا سيحدث إذا وقعت كارثة في سيلتا فيجو، ثم هزيمة في نابولي؟.
وقالت "سبورت" إن في تلك الحالة سيعود القرار إلى لابورتا، الذي يرفض نهائيًا طرد تشافي هيرنانديز.
وأضافت: "لابورتا لن يتخذ قرار إقالة تشافي، لكنه قد يتحدث بعمق مع المدرب، ويمكن أن يطلب منه الرحيل فورًا وعدم الانتظار حتى يونيو/حزيران من أجل مصلحة النادي".
وختمت: "إذا بدا تشافي قويًا ومتمسكا بالاستمرار، فإن لابورتا لن يجبره على فعل أي شيء آخر".

ملاعب

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