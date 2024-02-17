سورا.. أداة ذكاء اصطناعي تحول أي نص لفيديو

MENAFN - Al Wakeel News)أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "أوبن إيه آي" نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي باسم "Sora" قادراً على تحويل أي نص مكتوب إلى مقطع فيديو مدته 60 ثانية بمشاهد مفصلة للغاية وإخراج احترافي وشخصيات نابضة بالحياة كأنها حقيقية.و"سورا- Sora" وهي تعني باليابانية "سماء" عبارة مولّد مقاطع فيديو فائقة، يُنشئ مقطع فيديو يقارب الواقع، مدته دقيقة واحدة، وفقاً للنص المكتوب أو الموضوع المطروح.



وأعلنت الشركة أنها فتحت المجال لاستخدام "سورا" أمام عدد من الباحثين وصناع الفيديو.



ويقوم فريق الشركة باختبار النموذج للتأكد من مواكبته شروط خدمة"أوبن إيه آي" التي تحظر "المحتوى العنيف بشكل مبالغ به والإباحية والصور التي تبث الكراهية وأشباه المشاهير".



ونشرت الشركة في مدونتها العديد من الأمثلة على الفيديوهات التي يستطيع "سورا" تدشينها، فعندما كتب للنموذج "تريلر فيلم يظهر مغامرات عالم فضاء ثلاثيني يرتدي بدلة مصنوعة من الصوف الأحمر، وخوذة للدراجات النارية، سماء زرقاء، صحراء ملحية، بأسلوب سينمائي، التقط بفيلم 35 ملم، ألوان ساطعة"، أنشأ الفيديو احترافي وفقاً للأمر النصي المكتوب.

وشاركت الشركة مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس، لتقديم "سورا"، وعلقت "نقدم لكم سورا.. نموذجنا لتحويل النص إلى فيديو".



والفيديو عبارة نص كتب لسوار وحوله لفيديو مدته 60 ثانية "طوكيو الجميلة مغطاة بالثلوج وتنبض بالحياة، تتحرك الكاميرا عبر شارع المدينة الصاخب، لتتبع العديد من الأشخاص وهم يستمتعون بالطقس الثلجي الجميل ويتسوقون في الأكشاك القريبة.. زهور الساكورا الرائعة تتطاير عبر الريح مع ندفات الثلج".



وقالت الشركة: "نحن نعلّم الذكاء الاصطناعي ليتمكن من فهم ومحاكاة العالم الواقعي في حركته، بهدف تدريب النماذج التي من شأنها أن تساعد الأشخاص على حل المشاكل التي تتطلب التفاعل مع العالم الواقعي".

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