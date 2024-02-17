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المكسيك تسجل زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من إفريقيا وفنزويلا

2/17/2024 6:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات المكسيك أنها سجلت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين من إفريقيا وفنزويلا خلال عام 2023.


وأعلنت وزارة الداخلية المكسيكية إن أرقام نهاية العام أظهرت أن تسعة أضعاف المهاجرين من إفريقيا دخلوا المكسيك عام 2023، مع ارتفاع الأعداد من 6672 في عام 2022 إلى 59834 في عام 2023.


أظهر تقرير الوزارة أيضا أن عدد المهاجرين من فنزويلا زاد بأكثر من الضعف العام الماضي، حيث ارتفع من 96197 في عام 2022 إلى 222994 في عام 2023.


وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين في المكسيك عام 2023 بنسبة 77%، حيث ازداد من 441409 عام 2022، إلى 782176 العام الماضي.


ويدخل هؤلاء المهاجرون عموما المكسيك من أمريكا الوسطى ويعبرونها في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية.

روسيا اليوم


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