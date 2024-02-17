زيلينسكي: عدم حصول أوكرانيا على الأسلحة يعزز موقف بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن عدم حصول بلاده على الأسلحة يعزز موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا: ((لسوء الحظ فإن إبقاء أوكرانيا في حالة عجز مصطنعة في ما يتعلق بالأسلحة، خاصة في ظل العجز في المدفعية والقدرات (من الأسلحة) بعيدة المدى، يسمح لبوتين بالتكيف مع الوتيرة الحالية للحرب)).



وأشار إلى بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا، والتي انسحبت منها القوات الأوكرانية التي تواجه نقصا حادا في الذخيرة، مع تأخير الكونغرس المساعدات العسكرية الأميركية لعدة أشهر.



وقال ((لا تسألوا أوكرانيا متى ستنتهي الحرب. اسألوا أنفسكم، لماذا لا يزال بوتين قادرا على الاستمرار فيها؟)). وأضاف أن إرسال حزم إضافية من الأسلحة والدفاعات الجوية إلى أوكرانيا هو أهم شيء يمكن أن يفعله حلفاؤها الآن، وفق ما أوردته وكالة ((رويترز)) للأنباء.

وعن وفاة معارض الكرملين أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية، قال زيلينسكي إن من المستحيل رؤية بوتين زعيما شرعيا لروسيا بعد الآن. وأضاف: ((بوتين يقتل من يشاء، سواء كان زعيما للمعارضة أو أي شخص يبدو هدفا له)).

الشرق الأوسط