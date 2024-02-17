الكيلة: نطالب بحماية دولية للتمواجودين داخل مستشفى ناصر بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الجمعة، من "تدمير" يتعرض له مستشفى ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

وقالت الكيلة، في بيان أن

"مجمع (مستشفى) ناصر الطبي (بمدينة خانيونس) ومن فيه من طاقم طبي ومرضى ومن بقي من النازحين يتعرضون لجريمة إبادة متواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يسعى لتدميره وتصفية من فيه بالقصف والتهجير".

وأشارت إلى الأوضاع الحرجة في المجمع حيث تم "اعتقال الطاقم الطبي، ووقف الخدمات الطبية، وقطع التيار الكهربائي، فيما نفد الأكسجين ومات بعض المرضى".

ووصفت الوزيرة الفلسطينية الوضع في المجمع بأنه "خطير للغاية وكارثي".

ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال قامت بإخلاء قسم الولادة والجراحة، ونقلت المرضى إلى مبنى ناصر القديم (أحد مباني المجمع) تحت القصف وتهديد السلاح المباشر في انتهاك وخرق لكافة الأعراف والقيم الإنسانية والقانونية والدولية".

وأدانت الكيلة رفض الجيش الإسرائيلي إخراج النازحين من داخل المجمع عبر ممرات آمنة.

وناشدت المؤسسات الأممية والصحية الدولية "التدخل وبذل جهود أكبر من أجل حماية مئات الفلسطينيين المدنيين والمرضى والطاقم الطبي".

وفي وقت سابق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة ارتفاع وفيات المرضى في مستشفى ناصر الطبي إلى 5 نتيجة انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

وأعربت الوزارة عن خشيتها وفاة مرضى آخرين في العناية المركزة، و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة؛ نتيجة توقف الأكسجين عنهم.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، أن المجمع تم تحويله إلى "مقبرة" و"ثكنة" لقوات الاحتلال، ما يُعد "جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية".