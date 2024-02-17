مقتل رجل هدد شرطيين بـ «سكّين جزّار» في باريس

قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة السبت في باريس رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له.





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