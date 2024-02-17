مقتل رجل هدد شرطيين بـ «سكّين جزّار» في باريس
التاريخ
2/17/2024 6:00:16 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة السبت في باريس رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له.
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