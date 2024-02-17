نقل المغنية البيروفية الشهيرة سوزانا باكا إلى المستشفى بحال خطرة

أُدخلت إلى قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات ليما المغنية البيروفية الشهيرة سوزانا باكا، الحائزة ثلاث جوائز غرامي اللاتينية والتي كانت وزيرة للثقافة، على ما أفادت عائلتها الجمعة.

وقال زوجها ريكاردو بيريرا عبر انستغرام إنّ "سوزانيتا في حالة حساسة جداً، وهي في وحدة العناية المركزة بمستشفى إدغاردو ريباغلياتي، حيث يبذل الطاقم الطبي كل ما في وسعه لشفائها".

وأضاف أن المغنية البالغة 79 عاما "تعاني من التقدّم في السنّ وأمراض جديدة غير متوقعة"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكان ألبومها الأخير "إبيفانياس" رُشّح في فئة "أفضل ألبوم موسيقي عالمي" في جوائز غرامي الأمريكية التي وُزّعت خلال هذا الشهر.

وتحظى باكا بشعبية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفازت بثلاث جوائز غرامي لاتينية التي تكافئ أفضل الألبومات والفنانين من أمريكا اللاتينية، إذ نالت جائزتين في فئة "أفضل ألبوم موسيقى شعبية" عام 2002 مع ألبوم "لامينتو نيغرو" وعام 2020 مع ألبوم "أ كابيلا". أما الجائزة الثالثة فنالتها عام 2011 عن أغنية "لاتينو أمريكا" التي تعاونت فيها مع فرقة "Calle 13".

وشغلت منصب وزيرة الثقافة في بيرو عام 2011، وأصبحت بذلك أول شخص من أصل أفريقي يُعيّن في منصب وزاري.



