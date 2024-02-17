زايد والقمة العالمية للحكومات

«لقد عرف أجدادنا معنى الوحدة، وعلينا أن نسير على درب الأجداد» بقوله هذا علمنا القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، أن نجتمع لمواجهة أي قضايا هامة مشتركة ونضع استراتيجيات بناء الأوطان، فأصبحت الإمارات ثقة ووجهة التطوير الحكومي، ولهذا تقام القمم الدولية باعتبارها منصات حيوية لتبادل الأفكار، وتحقيق فهم مشترك، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العالم، وللبحث عن حلول القضايا العالمية المشتركة، ثم تطوير السياسات التي تسهم في تشكيل مستقبل الحكومات.

إرث القائد المؤسس الشيخ زايد كان حاضراً في القمة العالمية للحكومات من خلال قوله: «إن دولة الإمارات كما كانت تؤدي واجباتها نحو الأشقاء في السابق، فإن المنتظر منها الآن أن تستمر في ذلك، وإذا طلب منها المزيد فلن تتوانى في تقديم كل ما بوسعها». يوضح المؤسس زايد ذلك باعتباره رمزاً شاهداً على التحولات الكبيرة في العالم العربي والعالمي، ويمثل صوت الحكمة والتوجيه في رؤيته الفذة للقمم الدولية. ويتجلى تأثيره في تحفيز الوحدة والتعاون في مستقبل الحكومات العربية والإقليمية والعالمية في شتى المواقف. فقد كان يدعو دائماً للقمم، وتقريب وجهات النظر، ولم يكن يتوانى في إيجاد أي فرصة للحوار، كما نقتبس من قوله التالي: «إذا عقدت القمة العربية وحققت مكاسب فإن ذلك ما يريده العرب، وإذا لم تكن على مستوى الآمال والنجاح المطلوب فإن ذلك يكشف عن مواقع الخلل والضعف الراهن في الموقف العربي»، ويضيف في موقف آخر نقتبس منه: «إن أسلوبنا في العمل من أجل التضامن العربي يقوم أساساً على تهيئة المناخ المناسب وإجراء التشاور مع الأشقاء الذين يؤدون نفس الدور مادام الهدف واحداً والمصير واحداً».

وبناء على هذا الأساس، نجد أن مسألة استشراف حكومات المستقبل الذي هو محور نقاش القمة العالمية للحكومات، هو أيضاً من الأمور التي كانت محور تفكير المؤسس القائد الشيخ زايد، ولعل المهتم والمختص في المجال سيستشعر عمق وبعد نظر الشيخ زايد في وصفه لمفهوم استشراف المستقبل، حيث عبّر قائلاً: «إن الإنسان وهو يعمل تظهر له أشياء لم تكن موجودة وقت التخطيط، وإن الخطط توضع حسب ما يراه من أجل مصلحة الوطن، ودولة الإمارات مثل الإنسان الذي يقف تحت سفح جبل ويريد أن يصل إلى القمة، وقطع ثلث الجبل؛ لأنه في الصعود إلى القمة يقابل بوديان ومساحات من الأراضي عليه أن يجتازها بعد تعميرها، ثم يواصل الصعود بعد ذلك. ولذلك فإن كل شيء يخطط له حسب الواقع». يظهر وضوحاً أن القائد المؤسس الشيخ زايد لم يكن يقتصر على التفكير في الحاضر فقط، بل كان لديه رؤية استباقية تتجاوز الحاضر نحو تكوين مستقبل قوي ومستدام.

لقد استخدم المؤسس الشيخ زايد مثالاً قوياً يشير إلى التحديات التي قد يواجهها الفرد أثناء تحقيق أهدافه. وبرؤيته الحكيمة، قام بمقارنة دولة الإمارات بالإنسان الذي يسعى لتحقيق طموحاته ويصعد إلى القمة، وأشار إلى أهمية تقسيم التحديات إلى مراحل وتجاوزها بحكمة، مما يلقي الضوء على مفهوم التخطيط بالسيناريو واستشراف المستقبل. يُفهم من هذا أن كل خطوة في التخطيط واستشراف المستقبل تتطلب تحليلاً دقيقاً للظروف الحالية وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف.

باستنباط مفهوم التخطيط بالسيناريو واستشراف المستقبل من ممارسات الشيخ زايد، يظهر وعيه العميق بأهمية التفكير بعيد المدى والتحلي بالحكمة في تحديد الطريق إلى المستقبل. يكمن في هذا المفهوم فلسفة تخطيطية تعتمد على الواقع وتحليله، مما يمكن الحكومات من اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التنمية المستدامة. وبرؤيته الحكيمة والتي تعكس التزامه بتحقيق وحدة وتضامن العالم. في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية. ويبقى توجيه زايد إلهاماً للقادة وزعماء ومفكري وفقهاء العالم نحو تطوير حكومات المستقبل.