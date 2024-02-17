لاتفيا: يجب على أوروبا تعزيز الإنفاق على الدفاع بعد تعليقات ترامب

أكد كريسجانيس كارينز وزير خارجية لاتفيا أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الفجة بشأن حلف شمال الأطلسي تظهر أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها، لكنها ستظل بحاجة إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي.

وأثار ترامب انتقادات شديدة من كبار المسؤولين الغربيين لقوله إنه عندما كان رئيسا للولايات المتحدة أبلغ زعيما لم يذكر اسمه بأنه لن يحمي الدول الأعضاء في الحلف التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتها.

وقال كارينز، رئيس الوزراء السابق للدولة البلطيقية والذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة، في مقابلة مع رويترز إن تصريحات ترامب الأسبوع الماضي كانت "حادة بشكل غير متوقع"، لكنها تعكس مشاعر أمريكية أوسع نطاقا يجب على أوروبا أن تراعيها.

وأضاف كارينز بينما كان يسير متنقلا بين فعاليات مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي أمس الجمعة "قال العديد من الرؤساء على مدى سنوات عديدة إننا يتعين علينا في أوروبا، كمجتمع ثري بشكل عام، أن نستثمر بشكل أكبر في الدفاع عن أنفسنا".

وقال "أعتقد أن الولايات المتحدة بمرور الوقت ستكون أقل ميلا إلى الشعور بأن ضمان الأمن الأوروبي بشكل كامل يقع على عاتقها".

وأشار إلى أن رد أوروبا يجب أن يشمل مواصلة إنفاق المزيد على الدفاع، وهو اتجاه أججه سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 وحربها في عام 2022.

وأشار إلى أن حلف الأطلسي أعلن في تقدير الأسبوع الماضي أن 18 من أعضائه البالغ عددهم 31 سيحققون هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، ارتفاعا من 11 عضوا في عام 2023.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز