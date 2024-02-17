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القوات الإسرائيلية تعتقل عدداً كبيراً من الطواقم الطبية بمجمع ناصر

2/17/2024 5:16:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، قيام القوات الإسرائيلية باعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على منصة "إكس" اليوم، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته الى ثكنة عسكرية".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين (غالبيتهم من حماس).


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