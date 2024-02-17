3 مباريات كروية مثيرة في ختام دور الـ16 لكأس رئيس الدولة



تشهد الملاعب الإماراتية غدا الأحد إقامة 3 مباريات في ختام مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة في كرة القدم، حيث يلتقي العين مع الوحدة، وشباب الأهلي مع بني ياس، واتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

وتعتبر مباراة العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين قمة كروية لها مذاقها الخاص، وكلاسيكو دائم بين هذين الفريقين الكبيرين.

وتعتبر روزنامة فريق العين مزدحمة بما فيه الكفاية نظرا لمشاركته في دوري أبطال آسيا حيث تعادل مؤخرا مع فريق ناساف الأوزبكي في طشقند في ذهاب الدور الثاني من منافسات هذه المسابقة القارية، ويرغب الفريق في استمرار انطلاقته الحالية رغم تراجعه في بطولة الدوري المحلي، أما الطرف الآخر وهو الوحدة فيطمح إلى تطور الأداء في ظل التعادل الإيجابي الأخير الذي حققه مع الشارقة في الجولة الـ 13 بنتيجة 1/1.

يتولى تدريب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو، فيما يقود الصربي جوران فريق الوحدة، وكلاهما يبحث عن الوصول إلى تخطي هذه المرحلة من الكأس أملا في اكتساب ثقة جديدة والاقتراب من تحقيق اللقب.

وفي دبي وعلى استاد راشد، يستضيف شباب الأهلي فريق بني ياس، في لقاء قوي ومرتقب خاصة وأن شباب الأهلي يعتبر أحد أكثر الفرق تتويجاً باللقب في 10 مناسبات، في مواجهة بني ياس بعد ظهوره بشكل إيجابي مؤخرا مع عودة منافسات الدوري المحلي.

أما المباراة الثالثة، فتقام على استاد اتحاد كلباء، حيث يستضيف فريقها منافسه دبا أحد فرق الدرجة الأولى بالدوري الإماراتي (الهواة)، وفي هذه المواجهة يبحث اتحاد كلباء عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الكبوات التي تعرض لها مؤخرا على مستوى الدوري، في الوقت الذي يخطط فيه فريق دبا لتحقيق المفاجأة.

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