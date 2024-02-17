تايلور سويفت تتبرّع بـ100 ألف دولار لعائلة امرأة قُتلت بإطلاق نار

تبرعت تايلور سويفت الجمعة بمبلغ 100 ألف دولار لعائلة المرأة التي قُتلت في حادث إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي هذا الأسبوع على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأمريكي المحلي في مباراة سوبر بول.

وعبر موقع أُنشئ لجمع تبرعات لعائلة إليزابيث لوبيز غالفان، تم التبرّع بمبلغي 50 ألف دولار باسم نجمة البوب التي تجمعها علاقة حب بأحد لاعبي "كانساس سيتي تشيفز".

وأكد أحد المقربين من تايلور سويفت هذه المعلومة لمجلة "فرايتي" المتخصصة.

وفي منشور أرفق بأحد التبرّعين، قدمت سويفت "تعازيها الحارة" لمقتل المرأة.

وتايلور سويفت حالياً في أستراليا لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جولتها العالمية "ذي ايراس تور".

وبما أنها حبيبة ترافيس كيلسي نجم فريق "ذي تشيفز"، حضرت عدداً من مباريات الفريق هذا الموسم، بينها مباراة سوبر بول.

وجمعت صفحة التبرعات التي تم إنشاؤها الخميس، نحو 250 ألف دولار حتى منتصف نهار الجمعة.

وأدى إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار كانساس سيتي مع اقتراب الاحتفال من نهايته إلى إصابة 22 شخصاً بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأوقف ثلاثة أشخاص بينهم قاصران، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أن الطلقات نجمت عن "خلاف بين أشخاص عدة".



