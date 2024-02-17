زلزال 34 بطل سباق المغيرة للتجديف التراثي والهادي 29 يتصدر البوانيش في مهرجان الظفرة البحري

توج القارب "زلزال 34" لمالكه معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وبقيادة النوخذة علي سند الحمادي، بلقب سباق المغيرة للتجديف التراثي، الذي أقيم أمس ضمن السباقات التراثية في مهرجان الظفرة البحري،المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في دورته الـ 15.

وتقام منافسات الحدث على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتتواصل فعالياته حتى 25 فبراير الجاري.

وجاء ثانيا القارب رقم "30" التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة سالم العديد، وحل ثالثاً القارب رقم "3" التابع أيضاً للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة خلفان الاغشيش.

كما أقيم أيضاً سباق صلاحة للبوانيش التراثية، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة، ونال المركز الأول "الهادي 29" لمالكه النوخذة عبد الله صباح الرميثي، وجاء ثانيا "حشيم 40"لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، وجاء ثالثا "تواق 35" لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوب.

وجاءت المشاركة كبيرة في السباقين، وشهدا تنافساً مثيراً في كل المراحل، حيث تبادلت العديد من قوارب المقدمة المراكز الأولى، وسط حماس كبير للبحارة والنوخذة، والمتابعين من على الشاطئ.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي عضو اللجنة المنظمة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، والشاعر جمعة مانع الغويص السويدي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة بالنادي.

وتوجه خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للمهرجان، مشيراً إلى أن الحدث وخلال كل دوراته يقدم التراث الإماراتي الأصيل إلى جمهوره في أروع صورة، ويبرز كل التفاصيل الخاصة بكل نشاط وفعالية.

وقال: "السباقات التراثية جزء أصيل من التراث الإماراتي، والبحري على وجه الخصوص، وتواجد سباقاتها ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، تشكل إضافة مميزة للأنشطة، كون سباقاتها ترسم لوحات رائعة في ارتياد البحر، والتعرف على ما يجود به من خير".

وأضاف: قدم النواخذة والبحارة في سباقي المغيرة للتجديف التراثي، وصلاحة للبوانيش التراثية، ملاحم مميزة للسباقات التراثية البحرية بما تحمله من حماس وإصرار وعمل جماعي متقن يهدف إلى بلوغ الهدف، وهذا ما يميز مثل هذه السباقات، والتي تستقطب شباب الوطن لخوض تجاربها بروح عالية للاسهام في الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي.

وتقام غدا منافسات سباق التفريس التراثي، وسباق الكايت سيرف، وتتواصل السباقات التراثية والحديثة في المهرجان، حيث يقام 23 فبراير الجاري سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، فيما يقام يوم 24 من الشهر نفسه سباق الظفرة الريجاتا، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز