55 مليار درهم قيمة مبيعات عقارات دبي في شهر ونصف

بلغ إجمالي المبيعات العقارية منذ بداية العام حتى منتصف فبراير نحو 55 مليار درهم، بعد تنفيذ أكثر من 17.6 ألف صفقة، وزعت إلى 14.6 ألف وحدة سكنية، و1196 مبنى، و1842 قطعة أرض.

رصدت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية ، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أكبر 10 صفقات لبيع العقارات في سوق دبي العقارية منذ بداية العام الحالي بقيمة إجمالية تلامس 5 مليارات درهم، بحسب الرصد الذي جاء استنادًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وجاءت الصفقة العقارية الأكبر منذ بداية هذا العام لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة "مجمع دبي للاستثمار الثاني" وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.58 مليارات درهم على مساحة 59.656 مليون قدم مربعة بواقع 60 درهمًا للقدم

الواحدة.

وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة "أبراج بحيرة جميرا" بقيمة 268.3 مليون درهم، مساحتها 57.135 ألف قدم مربعة، بسعر 4696 درهمًا للقدم.

وثالثاً، حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة "الممزر" بقيمة 182 مليون درهم، بمساحة 27 ألف قدم مربعة بسعر 6740 درهمًا للقدم الواحدة.

وأظهر الرصد، أن صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة "دبي واتر كانال" جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 170 مليون درهمًا بمساحة تبلغ 30 ألف قدم، بسعر 5666 درهماً للقدم.

وفي المرتبة الخامسة، جاءت صفقة بيع شقة سكنية في منطقة "جزيرة 2" بقيمة 140.45 مليون درهم، لمساحة نحو 11.656 ألف قدم، بسعر 12048 درهمًا للقدم.

وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع قطعة شقة سكنية في "جزيرة 2" بقيمة إجمالية 137.35 مليون درهماً ، بمساحة 11.654 ألف قدم مربعة، بواقع 11785 درهمًا للقدم الواحدة.

وحلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة "الحبية السادسة" في المرتبة السابعة بقيمة 122.308 مليون درهم، لمساحة نحو 242.19 ألف قدم مربعة، بواقع 505 دراهم.

وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في "مدينة دبي الملاحية" بقيمة 120.50 مليون درهم، بمساحة 40.01 ألف قدم مربعة، بواقع 3011 درهمًا للقدم الواحدة.

وفي المرتبة التاسعة حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري في منطقة "ورسان الرابعة" بقيمة 120.318 مليون درهم، لمساحة تبلغ 68.540 ألف قدم مربعة، بواقع 173 درهمًا للقدم.

وعاشراً، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري في منطقة "ورسان الرابعة" بقيمة 113.989 مليون درهم، لمساحة 572.42 ألف قدم بواقع 198.9 درهمًا للقدم الواحدة.

وليد الزرعوني:

ارتفاع قيم الصفقات يعكس الزخم القوي داخل سوق دبي



وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية: إن السوق العقارية في إمارة دبي سجلت انطلاقة قياسية جديدة في بداية العام الحالي ، مع استمرار العوامل الداعمة لنمو الطلب الاستثماري والسكني.

وأشار الزرعوني، إلى ارتفاع قيم الصفقات العقارية لاسيما الأراضي والشقق السكنية يعكس حالة الزخم القوي داخل سوق دبي العقارية، لافتًا إلى أن دبي شهدت تدفقًا كبيرًا من الأثرياء الأجانب الطامحين إلى الاستقرار والاستثمار في الأنشطة التجارية في الإمارة ، لاسيما قطاع العقارات المزدهر الذي يحقق أرباحًا قياسية، وسهولة في البيع والشراء، مع نضج السوق ووصولها إلى أفضل المعايير العالمية.

وأفاد الزرعوني، بأن العروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء والطلب الاستثمار القوي للاستفادة من العوائد المربحة، دعم تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم، مؤكدًا أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية، مرجحًا أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

وأكد الزرعوني، أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، إلا أن السوق لازالت عامرة بالفرص الاستثمارية الجاذبة، ويمكن الاستعانة بذوي الخبرة من الوسطاء العقاريين من ذوي الثقة لاقتناء عقار استثماري أو سكني بأفضل سعر.

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