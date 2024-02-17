إنجازات عدة لوزارة الثقافة اللبنانية منها ما نقل لبنان إلى العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا/فانا) - إعداد أمل منصور- الثقافة في لبنان القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بالأحداث ولا بالانقسامات ولا بالمشاحنات السياسية وغيرها.

ووفقا للنشرة الثقافية للوكالة الوطنية للإعلام ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، فمنذ تسلّم وزير الثقافة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى مهامه، عزّز دور الثقافة في المجتمع وأعرب عن رؤيته لمفهومها ودور الوزارة.

وقال إن "رأسمال لبنان الأول هو الثقافة، مما يحتم جعلها في صلب جهادنا بغرض سعينا إلى نجاته ونهوضه واستعادته ريادته، فالثقافة هي التي تبثّ فينا الوعي تجاه ما يحاك لنا وتحملنا حملاً على أن ننطلق من ظلمات الانغلاق والتعصب إلى رحاب الانفتاح والتلاقي، وهي التي تجعلنا نذلل المعوقات الناجمة عن خلافاتنا واختلافاتنا، وتفضي بنا إلى أن نتعاون جميعاً على إنقاذ سفينة الوطن والانتقال بها إن لم يكن إلى برّ أمان، فأقله إلى مياه أهون جنوناً حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً".

وأكد وزير الثقافة اللبناني إصراره على أن "يستعيد لبنان مكانته منارة ثقافية ومركزاً للتلاقي وحوار الحضارات، وتعهدّ مرحلياً ببذل كلّ ما في وسعه لدعم وتثمين جهود اللبنانيين الثقافية سواء في الوطن أم في المهجر، مع الحرص على إقامة الأحداث الثقافية بأفضل ما يسمح به الوضع المالي الراهن لوطننا المأزوم".

وبالفعل، فقد حمل لواء بث ثقافة الوعي في المجتمع على كل الاصعدة بالتزامن مع تطوير عمل الوزارة والمديريات والمجالس الادارية التابعة لها، ومنها اعادة افتتاح مقر المكتبة الوطنية بعد انتهاء اعمال الترميم نتيجة تضرر المبنى جراء انفجار مرفأ بيروت الآثم وبث الحياة مجددًا في هذا الصرح الثقافي الذي اصبح قبلة المثقفين في لبنان والعالم حيث تقام الفعاليات المتنوعة على مدار الأسبوع من محاضرات وندوات وامسيات تراثية ثقافية وموسيقية ومعارض فنون تشكيلية.

ومن إنجازات وزارة الثقافة اللبنانية اعادة احياء الشعر الزجلي اللبناني بعد ان كان في طريقه الى الاندثار، هذا الموروث الثقافي غير المادي الذي قال عنه الوزير المرتضى في سياق كلمة له "يشكل الزجل السمة الأساسية من سمات الأدب الشعبي اللبناني، واللسان الناطق بأحوال القرية اللبنانية التي رأى الأديب الراحل أنيس فريحة أنها حضارة على طريق الزوال فإذا بالزجل يخلد تقاليدها ويبعث أدواتها الاجتماعية والاقتصادية من عمق النسيان ويزفها مجددا إلى الوجود".

كما تم إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس عاصمة الشمال اللبناني على لائحة التراث العالمي، فبعد صور وجبيل وبعلبك وعنجر ووادي قنوبين، أصبح معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي بقرار من منظمة اليونيسكو الدولية، وذلك تكريسًا لجهود دؤوبة قامت بها وزارة الثقافة منذ أكثر من عام، بمواكبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لحماية بعض أقسام هذا المعلم المتضررة بفعل الزمن والإهمال، وإعادته صرحًا معماريًّا متميّزًا، ومعدًّا لإحياء المعارض الفنية والتراثية وإقامة الاحتفالات الموسيقية والثقافية والمسرحية والاستفادة من جميع أجنحته ومرافقه في كل ما يخدم التنمية الوطنية والشمالية.

ويضاف إلى إنجازات وزارة الثقافة كذلك افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في بيروت بحضور الامينة العامة لويز موشيكيوايو مما يؤكد أن لبنان منفتح على التلاقي مع كل الثقافات من ضمن الضوابط التي تحددها قوانينه و"يسره كثيرًا أن يطلَّ قمر الفرنكوفونية من فضاءِ عاصمتِه على الشرق كلِّه وأن تكون بيروت الشمسَ التي تدور حولَها كواكبُ الثقافة في فلك هذا العالم"، كما قال الوزير المرتضى.

كما كان للبنان شرف تخصيصه بالمقعد الأول في المؤتمر العام لليونيسكو في دورته الثانية والأربعين، وعملت الوزارة على تفعيل مشروع تدريب المعنيين في لبنان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولا سيّما أن لوزارة الثقافة دورًا رياديًا في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي للبنان من خلال منع نهب المواقع الأثرية.

وفي هذا الاطار، افتتح وزير الثقافة معرضاً لمجموعة من القطع الأثرية اكتشفت حديثاً في موقع جبيل الأثري في متحف"اللوفر" في باريس، كما افتتح لاحقًا "معرض الثوب الاخير، مكتشفات جنائزية من مغارة عاصي الحدث في لبنان"، في مقر مؤسسة (ابيج/Abegg) في ريغسبرغ السويسرية.

ونظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الناشرين اللبنانيين "المعرض الدولي للكتاب 2023" في بيروت بحضور عدد كبير من وزراء الثقافة ودور النشر العربية والأجنبية، وتسعى إلى تفعيل المكتبات العامة الشريكة معها وانشاء المزيد من المكتبات في المناطق النائية عملًا بمبدأ الانماء المتوازن، وشاركت الوزارة في المعارض الدولية ومنها المعرض العالمي للفن المعاصر بينالي- البندقية.

وأعلنت الوزارة، في إجراء لافت، يوم 25 شباط من كل عام "العيد الوطني للفن التشكيلي اللبناني"، مؤكدة رعايتها المواهب الشابة في قطاع الفن التشكيلي مع اطلاق تجربة فريق الرسم السعيد وكبار السن للفن التشكيلي "Senior Art-of Joy" من لبنان الى العالمية، كما عملت على ادارج بعض المتاحف الخاصة على لائحة المتاحف الوطنية بعد التأكد من استيفائها المعايير الدولية لتكون مدرجة ضمن المتاحف الوطنية.

وعملت كذلك على استصدار المرسوم التطبيقي للفنانين في لبنان والتوقيع عليه في مجلس الوزراء بناء على اقتراح تقدم به وزير الثقافة، مثلما سعت إلى اعادة النهوض بالاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية - الاوركسترا الفلهارومانية اللبنانية.

ونحن في بداية عام 2024، والحدث المرتقب بأن يكون الإنجاز المستقبلي لوزارة الثقافة الاحتفال بفعالية "مدينة طرابلس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2024" بناء على توصية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، حيث التحضيرات جارية على قدم وساق لاستقبال الضيوف والزوار لمدينة مميزة بكل ما فيها ثقافيا واجتماعيا وتاريخيًا وتراثيا انها مدينة "حكاية الزمان والانسان" العبارة المذًيلة للشعار الذي اطلقه وزير الثقافة.

و"نختم تقريرنا" بتصريح لوزير الثقافة اللبناني شدد فيه على أن "الثقافة هي نافذة أمل نسعى من خلالها الى تأسيس مستقبل افضل، وأن الثقافة اللبنانية هي ثقافة غير عادية، ثابتة في اللاوعي لدينا مميزة جدا بالمقارنة مع أي ثقافة موجودة عند اي شعب على وجه الكرة الارضية"، لافتا الى ان "الاكثر اهمية انه في اوقات الحصار واوقات العسر والاوقات العصيبة تبقى الثقافة نافذة الامل التي نطل من خلالها لالتماس التفاؤل والسعي لانجاز الاحسن والتأسيس لمستقبل أفضل".

وتابع الوزير اللبناني مرتضى: "الكلمة تحيي والكلمة تميت، والذي نؤكد عليه أن لا مثيل للبنان وشعبه إذ أنه لا يمكن ان يوجد شعب على وجه الارض مجهز بجينات، وعاش كل الازمات والمصاعب التي مر بها الشعب اللبناني عبر التاريخ ومجهز ليرجع ينهض ويحدث فرقا حتى في اصعب الظروف".

وختم "نعم الثقافة اللبنانية ثقافة غير عادية، على الرغم من كل شيء، تبقى ثقافتنا مصدراً مهماً لبث الوعي وأي شعب تحيا لديه حالة الوعي بمستطاعه التغلب على التحديات والنهوض من جديد، الثقافة تصنع التوازن في الايام اليسر اما في اوقات الحصار واوقات العسر والاوقات العصيبة فتبقى الثقافة نافذة الأمل التي من خلالها نطل ونشعر بالتفاؤل ونسعى إلى إنجاز الأحسن والتأسيس لمستقبل أفضل".

-- (بترا/فانا)

أ م/م ت/ب ط

17/02/2024 11:17:02