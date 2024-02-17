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ستاندرد آند بورز: الحرب في غزة ستؤثر على النشاط الاقتصادي في لبنان

2/17/2024 5:08:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الإبقاء على تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية عند SD/SD، وكذلك حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.


وقالت الوكالة في بيان: "لا تزال النظرة المستقبلية لتصنيف العملة المحلية على المدى الطويل سلبية ولا يزال تقييم التحويل وقابلية التحويل للبنان عند (CC)."
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.


كما أشار إلى أن الجمود السياسي المستمر يواصل تقويض التقدم في إصلاحات لبنان الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين الحكومي بعد تخلفه عن سداد الديون التجارية قبل حوالي أربع سنوات.

MENAFN17022024000208011052ID1107863797

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