انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أديس أبابا/PNN-انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
ويلقي رئيس الوزراء، كلمة فلسطين في القمة نيابة عن الرئيس محمود عباس.
وتأتي القمة الأفريقية، التي تعقد تحت عنوان: "تربية، أفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لأفريقيا"، في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء، إلى جانب موقف الاتحاد الأفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقرار محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان.
يتبع..
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