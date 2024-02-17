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انطلاق أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا

2/17/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أديس أبابا/PNN-انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أعمال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويلقي رئيس الوزراء، كلمة فلسطين في القمة نيابة عن الرئيس محمود عباس.

وتأتي القمة الأفريقية، التي تعقد تحت عنوان: "تربية، أفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لأفريقيا"، في ظل عدد من الأزمات التي تموج بها القارة السمراء، إلى جانب موقف الاتحاد الأفريقي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقرار محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان.

يتبع..

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