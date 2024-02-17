بن غفير يطالب بمنع اهالي الضفة من دخول الأقصى في رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من عواقب قرار محتمل بمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية
إلى المسجد الأقصى، في وقت وصف فيه مسؤول أمني إسرائيلي هذه السياسة بأنها برميل بارود.
وجاءت هذه التحذيرات بعد مطالبة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الجمعة، بحظر كامل لدخول اهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى
خلال شهر رمضان المبارك.
وأطق بن غفير هذه الدعوة في اليوم الذي حدثت فيه عملية
اطلاق النار بمستوطنة كريات ملاخي شرق أسدود، والتي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين واصابة اخرين بجروح وصفت احداها بالخطيرة.
ومن المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية السياسة الأمنية لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
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