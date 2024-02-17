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بن غفير يطالب بمنع اهالي الضفة من دخول الأقصى في رمضان

2/17/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) من عواقب قرار محتمل بمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية
إلى المسجد الأقصى، في وقت وصف فيه مسؤول أمني إسرائيلي هذه السياسة بأنها برميل بارود.

وجاءت هذه التحذيرات بعد مطالبة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الجمعة، بحظر كامل لدخول اهالي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى
خلال شهر رمضان المبارك.

وأطق بن غفير هذه الدعوة في اليوم الذي حدثت فيه عملية
اطلاق النار بمستوطنة كريات ملاخي شرق أسدود، والتي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين واصابة اخرين بجروح وصفت احداها بالخطيرة.

ومن المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية السياسة الأمنية لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

MENAFN17022024000205011050ID1107863795

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