المستشار الألماني: يجب أن يعيش الناس في غزة بسلام وأن يملكوا حق تقرير مصيرهم

المستشار الألماني: يجب أن يعيش الناس في غزة بسلام وأن يملكوا حق تقرير مصيرهم
التاريخ
2/17/2024 5:08:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
برلين/PNN-قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم السبت، إنه "يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة وعلى إسرائيل أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي".
وأضاف أنه "يجب الوصول إلى حل الدولتين لوقف الصراع ويمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا لتحقيق ذلك، ويجب أن يعيش الناس في غزة بسلام وأن يملكوا حق تقرير مصيرهم".
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