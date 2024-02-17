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المستشار الألماني: يجب أن يعيش الناس في غزة بسلام وأن يملكوا حق تقرير مصيرهم

2/17/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين/PNN-قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم السبت، إنه "يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة وعلى إسرائيل أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي".

وأضاف أنه "يجب الوصول إلى حل الدولتين لوقف الصراع ويمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا لتحقيق ذلك، ويجب أن يعيش الناس في غزة بسلام وأن يملكوا حق تقرير مصيرهم".

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