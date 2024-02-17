كهرباء القدس توقع اتفاقية بـ 5.25 مليون شيقل لتحسين الخدمة الكهربائية في أريحا والأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / وقعت شركة كهرباء القدس الجزء الأول من المرحلة الثانية لتطوير محطة التحويل الكهربائي المتواجدة في الرامة على الجانب الأردني، بتكلفة إجمالية قدرت بـ 5.25 مليون شيقل مولتها الشركة المقدسية من موازنتها الذاتية.
ويهدف الاتفاق لتركيب محول احتياطي بقدرة 80 ميجا.فولت.أمبير لدعم المحول القائم في حالات الطوارئ، وكذلك أثناء أعمال الصيانة المبرمجة أو الطارئة، ما يضاعف من موثوقية تغذية محافظة أريحا والأغوار بالطاقة الكهربائية الكافية.
ووقع الاتفاق رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن المهندس أمجد الرواشدة، بحضور مدير عام شركة كهرباء القدس المهندس محمد زيدان ومدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة المهندس صلاح علقم، وبرعاية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة.
MENAFN17022024000205011050ID1107863793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.