كهرباء القدس توقع اتفاقية بـ 5.25 مليون شيقل لتحسين الخدمة الكهربائية في أريحا والأغوار

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / وقعت شركة كهرباء القدس الجزء الأول من المرحلة الثانية لتطوير محطة التحويل الكهربائي المتواجدة في الرامة على الجانب الأردني، بتكلفة إجمالية قدرت بـ 5.25 مليون شيقل مولتها الشركة المقدسية من موازنتها الذاتية.

ويهدف الاتفاق لتركيب محول احتياطي بقدرة 80 ميجا.فولت.أمبير لدعم المحول القائم في حالات الطوارئ، وكذلك أثناء أعمال الصيانة المبرمجة أو الطارئة، ما يضاعف من موثوقية تغذية محافظة أريحا والأغوار بالطاقة الكهربائية الكافية.

ووقع الاتفاق رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس المهندس هشام العمري ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن المهندس أمجد الرواشدة، بحضور مدير عام شركة كهرباء القدس المهندس محمد زيدان ومدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة المهندس صلاح علقم، وبرعاية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة.