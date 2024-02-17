العراق.. سامراء تبدأ تصريف الموجة الفيضانية - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بدأت كوادر وزارة الموارد المائية العراقية في سامراء اليوم تصريف الموجة الفيضانية القادمة من مدن الشمال وشمال صلاح الدين عبر سدة سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية.
واجتمع مدير عام سدود العراق، بخلية طوارئ بالكادر المتقدم للوزارة في مدينة سامراء لتنظيم آلية تصريف الموجة الفيضانية.
وحذرت مديرية موارد صلاح الدين، من موجة فيضانية قد تضرب جانبي نهر دجلة، بعد تصريف الموجة الفيضانية من سدة سامراء، وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وسيتم تصريف الموجة الفيضانية بواقع 2500 متر مكعب بالثانية، ولمدة 72 ساعة، وبحسب تحليل رقمي أجرته السومرية نيوز، فهذا يعني انه نحو 650 مليون متر مكعب ستتجه نحو بغداد والجنوب خلال 72 ساعة.
روسيا اليوم
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