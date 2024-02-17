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شولتس: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكلّفنا ثمنا باهظا

2/17/2024 5:08:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيكلف الغرب ثمنا باهظا وستكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.


وتساءل شولتس: "ماذا سيحدث إن انتصر بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر كلفة من مساعداتنا لأوكرانيا في كافة النواحي".


وعلق رواد موقع "X" على منشور شولتس قائلين إن عواقب تصرفات السياسيين الغربيين أصبحت مرهقة للغاية بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والالتفات إلى مشاكل ألمانيا أولا.

وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إن ألمانيا تعاني نقصا ماليا بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا وأن اقتصاد البلاد فقد ميزته التنافسية بسبب التخلي عن الغاز الروسي.


وأشار الرئيس بوتين مؤخرا إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية وعليها أن تفكر في خطواتها التالية، مجددا تأكيد استعداد موسكو للحوار، وأن العملية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها.

روسيا اليوم


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