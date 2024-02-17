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المستشار الألماني: على إسرائيل أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي

2/17/2024 5:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن على إسرائيل "أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي".


وتحدث شولتس عن أهمية التوصل إلى حل الدولتين لوقف الصراع، وقال "يمكن للفلسطينيين الاعتماد علينا لتحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن الناس في غزة يجب أن يعيشوا بسلام وأن يملكوا حق تقرير مصيرهم.


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