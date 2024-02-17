الاتصال الحكومي تنظم برنامجا تدريبيا في التربية الإعلامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظّمت وزارة الاتصال الحكومي البرنامج التدريبي المتخصص في "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بالشراكة والتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني.



والتحق 66 شابا وفتاة من المتطوعين مع مؤسسة ولي العهد وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالبرنامج التدريبي المجاني الذي عُقد على مدار 3 أيام في محافظات إربد والكرك والعقبة.



وتضمن البرنامج ورشاً تدريبية تناولت محاور عدة أهمها، مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، مهارات التحقّق من الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والأمان الرقمي للشباب.

