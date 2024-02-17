صناعة عمان والعمل ينظمان ورشة حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة توعوية حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية.



وأكدت مسؤولة الجودة والبيئة في غرفة صناعة عمان المهندسة روز الصمادي، حرص المصانع الأردنية على تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، إدراكا منها لأهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية.



وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت، أن الغرفة تعمل باستمرار على تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية لدى المؤسسات المنتسبة للغرفة للوصول إلى بيئة عمل صحية وآمنة وتقليل حوادث العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.



واستعرضت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة نجاح أبو طافش، ورئيس قسم حوادث وإصابات العمل المهندسة إيمان العبداللات، ورئيس قسم تفتيش السلامة والصحة المهنية المهندس أحمد أبو الفيلات، خلال أعمال الورشة، أنظمة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.

