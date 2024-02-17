السوداني يناقش مع مشرعين أميركيين إنهاء مهمة «التحالف الدولي»

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) مع أعضاء من الكونغرس الأميركي في ميونيخ الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة مع الولايات المتحدة وباقي دول التحالف، وفقاً لـ((وكالة أنباء العالم العربي)).



وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني استعرض مع المشرعين الأميركيين حالة التعافي في العراق، والإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية وعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار.



وأكد السوداني الموجود في ميونيخ للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، ضرورة دعم العلاقات بين البلدين وألا يقتصر التعاون على الصعيد الأمني فقط.



وكان البيت الأبيض قد أعلن أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأميركي التقت أمس (الجمعة) مع السوداني في ميونيخ وحثت حكومة بغداد على منع الهجمات التي تستهدف العسكريين الأميركيين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن هاريس أكدت للسوداني التزام الولايات المتحدة بدعم بلاده في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، لكنها شددت على أن سلامة الأميركيين في العراق أولوية قصوى لواشنطن التي ((ستتصرف دفاعا عن النفس عند الضرورة)).



الشرق الأوسط