مكملات غذائية وفيتامينات عليك تناولها بحرص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلا شك الفيتامينات والمكملات الغذائية تجعلك بصحة جيدة، لأنها تسد نقص العناصر الغذائية التي لا تتناولها في نظامك الغذائي، إلا أن تناولها بشكل مفرط يسبب أضرارًا صحية أكثر من الفوائد، خاصة عند تناولها على مدى فترات كبيرة.



أضرار الإسراف في المكملات الغذائية

الإفراط في تناول المكلات الغذائية والفيتامينات يعد مصدرًا للتسمم، في حالة كان الجسم ليس في حاجة كافية لها، وأبرز هذه الفيتامينات هي:



فيتامين د

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يتطلبها الجسم، لأنه مصدر الحفاظ على العضلات وقوتها وكذلك العظام وكثافتها، وصحة الأسنان، والصحة العامة للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب التسمم، وكذلك الارتباك والتوتر، والضعف العام، والصداع، والقيء والغثيان، والتقلصات المعوية في حين الحصول عليه عن طريق عقاقير، وأيضًا فقدان الشهية والجفاف، وتكوين الحصوات على الكلى.



فيتامين أ

فيتامين أ من أهم العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجلد والرؤية، وتعزيز المناعة، إلا أن الإفراط في تناوله عن طريق العقاقير يسبب الصداع والإرهاق والدوخة والقيء، وعند استخدام الحوامل له يسبب التشوهات والعيوب الخلقية للجنين.



فيتامين هـ

يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، ومعزز لصحة المناعة الأوعية الدموية، إلا أن الإفراط في تناوله يزيد من خطر النزيف عن طريق تقليل قدرة الدم على التجلط، مما قد يزيد من خطر النزف.



الزنك

من أهم الفيتامينات التي تساعد على تعزيز المناعة، لأنه مضاد جيد للتأكسد، ويساهم في التئام الجروح، إلا أن الإسراف في تناوله، يسبب الإصابة بسرطان البروستاتا والحمى والقشعريرة أو الصداع، يمكن أن تؤدي مكملات الزنك على المدى الطويل إلى نقص النحاس.



فيتامين ب 6

يعد واحدا من أهم الفيتامينات التي تحافظ على قوة الأعصاب، وتعزيز قدرات الجهاز المناعي، ويجب تناوله عند الضرورة فقط، لأن تناوله بلا سبب وبشكل مسرف يسبب الغثيان وحرقة المعدة.



الحديد

يعتبر المكون الأساسي للهيموجلوبين في الدم، والمسؤول عن نقل الأكسجين للشرايين والأوردة، كما يدعم عملية التمثيل الغذائي للعضلات والنمو البدني والعصبي، وتناول جرعته بشكل مفرط يسبب الإمساك والغثيان وآلام البطن والإسهال والقيء.

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