بعد انتكاسات... اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ إتش 3 إلى الفضاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد ((إتش 3)) اليوم (السبت)، لتعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح بعد انتكاسات متعددة منها فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي، وفق ((رويترز)).



ويمثل الإطلاق أيضا النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ((جاكسا)) بعد أن حققت مركبة ((سليم)) هبوطا ((دقيقا)) على سطح القمر الشهر الماضي.



وتسعى اليابان، وهي لاعب صغير نسبيا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق، إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.

الشرق الأوسط