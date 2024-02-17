بعد انتكاسات... اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ إتش 3 إلى الفضاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد ((إتش 3)) اليوم (السبت)، لتعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح بعد انتكاسات متعددة منها فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي، وفق ((رويترز)).
ويمثل الإطلاق أيضا النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ((جاكسا)) بعد أن حققت مركبة ((سليم)) هبوطا ((دقيقا)) على سطح القمر الشهر الماضي.
وتسعى اليابان، وهي لاعب صغير نسبيا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق، إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.
الشرق الأوسط
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