ايران تكشف النقاب عن مجموعة جديدة من الأسلحة

MENAFN - Al Wakeel News)ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) أن إيران كشفت النقاب اليوم السبت عن أسلحة جديدة تشمل منظومة (آرمان) محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة (آذرخش) للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وأزيح الستار عن المنظومتين اليوم بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني.



وقالت ارنا“مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير”.



وأوضحت أن منظومة آرمان“يمكنها مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا”، في حين أن منظومة آذرخش“يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها... بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق”.



وفي يونيو حزيران عرضت إيران ما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم“فتّاح” ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.



وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث نفذت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة.رويترز