الاحتلال يعتقل فلسطينيين جنوب الخليل
التاريخ
2/17/2024 5:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية خرسا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشابين مصعب التلاحمة، وسالم الحلبي، وفتشت منزليهما، وعبثت بمحتوياتهما.
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