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الاحتلال يعتقل فلسطينيين جنوب الخليل

2/17/2024 5:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية خرسا جنوب الخليل.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشابين مصعب التلاحمة، وسالم الحلبي، وفتشت منزليهما، وعبثت بمحتوياتهما.


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