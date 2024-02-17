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هام من الضريبة للمنشآت والشركات بشان اقتطاعات الرواتب والأجور

2/17/2024 5:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي مدراء الشركات وأصحاب المنشآت والمؤسسات الى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين بتوريد كامل المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتب وأجور المستخدمين والعاملين لديهم عن عام 2023 الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتأكد من قيامهم بتوريد وإدخال الاقتطاعات الكترونيا عن كل موظف ومستخدم بشكل مطابق لشهادة الرواتب التي يتم إصدارها لهم بشكل شهري وكذلك ضرورة الالتزام بتوريدها شهريا خلال العام الحالي 2024.
وقال أبو علي إن الرديات يتم صرفها للمكلفين من الموظفين والمستخدمين بعد التأكد من توريدها وأن أي تأخير في توريد الاقتطاعات لا تنحصر اثاره على فرض الغرامات القانونية على الشركات او المؤسسات أو المنشأت المتأخرة في توريدها وانما يرتب تأخير صرف الرديات لمستحقيها من العاملين لديهم حيث يتطلب أن تكون الضريبة المقتطعة موردة لغايات استكمال إجراءات تدقيقها وردها.
ودعا المكلفين الملزمين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.
وأوضح أن المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2023 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و18 ألف دينار للمعيل.
وبين أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.
كما دعا المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.













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