مقتل 8 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة الهندية اليوم السبت أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار بمصنع للألعاب النارية، في منطقة "فيرودناجار".
وأضافت الشرطة نقلا عن تحقيق أولي أنه من بين القتلى نساء مشيرة إلى أنه يجرى التأكد من سبب الانفجار، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.
ووقع الحادث داخل حدود مركز شرطة "فيمباكوتاي".
وكان مسؤولون في الحكومة الهندية قد ذكروا أن 11 شخصا، على الأقل لقوا حتفهم في السادس من فبراير إثر انفجار وقع بمصنع غير قانوني لتصنيع الألعاب النارية في ولاية ماديا براديش.
كما أصيب أكثر من 65 شخصا في الانفجار والحريق الذي أعقبه.
البيان
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