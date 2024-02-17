مقتل 8 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة الهندية اليوم السبت أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار بمصنع للألعاب النارية، في منطقة "فيرودناجار".وأضافت الشرطة نقلا عن تحقيق أولي أنه من بين القتلى نساء مشيرة إلى أنه يجرى التأكد من سبب الانفجار، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.



ووقع الحادث داخل حدود مركز شرطة "فيمباكوتاي".



وكان مسؤولون في الحكومة الهندية قد ذكروا أن 11 شخصا، على الأقل لقوا حتفهم في السادس من فبراير إثر انفجار وقع بمصنع غير قانوني لتصنيع الألعاب النارية في ولاية ماديا براديش.



كما أصيب أكثر من 65 شخصا في الانفجار والحريق الذي أعقبه.

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