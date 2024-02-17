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قنبلة تصيب مطاراً في شرق الكونغو الديمقراطية وسط معارك مع متمردين

2/17/2024 5:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، صباح اليوم (السبت)، بـ((قنبلة)) على الأقل وسط معارك تجري في المنطقة مع متمردي حركة ((إم32)) المدعومة من رواندا، وفق ما أفادت مصادر.

ولم يكن بوسع المصادر في المطار وفي إدارة الإقليم تقديم أي معلومات في الوقت الحاضر حول الأضرار الناتجة عن القنبلة أو مصدرها.


وينتمي أغلب أعضاء حركة ((إم32)) لإتنية التوتسي، وقد عاودوا حمل السلاح في نهاية عام 2021 بعد اتهامهم الحكومة بالتنصل من اتفاق يقضي بدمجهم في قوات الأمن، واحتلت الحركة مناطق عدّة في إقليم روتشورو على الحدود مع أوغندا.

الشرق الأوسط

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