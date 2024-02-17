الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف دير البلح ومخيم النصيرات فى قطاع غزة.

MENAFN - Youm7) أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل، بأنالزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف دير البلح ومخيم النصيرات فى قطاع غزة.

وذكر مراسل القناة أن مستشفيات القطاع مازالت تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.