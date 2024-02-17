الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف دير البلح ومخيم النصيرات فى قطاع غزة.

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل، بأن
الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف دير البلح ومخيم النصيرات فى قطاع غزة.
وذكر مراسل القناة أن مستشفيات القطاع مازالت تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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