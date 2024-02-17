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الصحة العالمية: مشاورات مع خبراء للوصول لتركيبة لقاح الأنفلونزا الجديد

2/17/2024 4:28:27 AM
(MENAFN- Youm7) تعقد منظمة الصحة العالمية مشاورات مع الخبراء المعنيين بتركيب لقاح الأنفلونزا الجديد فى الفترة من 19 - 22 فبراير لاستخدامها في موسم الأنفلونزا 2024-2025 في نصف الكرة الشمالي.



ويعد الاستبدال الدوري للفيروسات الموجودة في لقاحات الأنفلونزا، حتى تكون اللقاحات فعالة، نظرًا لطبيعة التطور المستمر لفيروسات الأنفلونزا، بما في ذلك تلك التي تنتشر وتصيب البشر.



وقالت فى بيان لها، تنظم منظمة الصحة العالمية مرتين سنويًا مشاورات مع فريق استشاري من الخبراء لتحليل بيانات مراقبة فيروس الأنفلونزا الصادرة عن النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها (GISRS) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتصدر توصيات بشأن تركيبة لقاحات الأنفلونزا لموسم الأنفلونزا التالي. يتم استخدام هذه التوصيات من قبل الهيئات التنظيمية الوطنية للقاحات وشركات الأدوية لتطوير وإنتاج وترخيص لقاحات الأنفلونزا.












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