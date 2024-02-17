الصحة العالمية: مشاورات مع خبراء للوصول لتركيبة لقاح الأنفلونزا الجديد

(MENAFN
- Youm7) تعقد منظمة الصحة العالمية مشاورات مع الخبراء المعنيين بتركيب لقاح الأنفلونزا الجديد فى الفترة من 19 - 22 فبراير لاستخدامها في موسم الأنفلونزا 2024-2025 في نصف الكرة الشمالي.
ويعد الاستبدال الدوري للفيروسات الموجودة في لقاحات الأنفلونزا، حتى تكون اللقاحات فعالة، نظرًا لطبيعة التطور المستمر لفيروسات الأنفلونزا، بما في ذلك تلك التي تنتشر وتصيب البشر.
وقالت فى بيان لها، تنظم منظمة الصحة العالمية مرتين سنويًا مشاورات مع فريق استشاري من الخبراء لتحليل بيانات مراقبة فيروس الأنفلونزا الصادرة عن النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها (GISRS) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وتصدر توصيات بشأن تركيبة لقاحات الأنفلونزا لموسم الأنفلونزا التالي. يتم استخدام هذه التوصيات من قبل الهيئات التنظيمية الوطنية للقاحات وشركات الأدوية لتطوير وإنتاج وترخيص لقاحات الأنفلونزا.
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