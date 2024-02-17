الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية بمجمع ناصر فى غزة

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عددا كبيرا من الطواقم من مجمع ناصر الطبي الذي حوله إلى ثكنة عسكرية.

وفي وقت سابق قالت، إن قوات الاحتلال تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي وتضم شخصيات أممية رفيعة المستوى.

وأوضحت في بيان اليوم، أن القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والاخرى محملة بالماء والطعام ومحتجزة منذ 7 ساعات.

وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي أقام حفر أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تحتجز عدد كبير من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير انسانية.

وأضافت: "قوات الاحتلال الاسرائيلي تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريض في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين".

وبينت أنه لازالت الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

وتابعت: "الاحتلال الاسرائيلي يمنع اخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات اخرى من أجل إنقاذ حياتها".



