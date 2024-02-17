الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية بمجمع ناصر فى غزة

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عددا كبيرا من الطواقم من مجمع ناصر الطبي الذي حوله إلى ثكنة عسكرية.
وفي وقت سابق قالت، إن قوات الاحتلال تحتجز قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي وتضم شخصيات أممية رفيعة المستوى.
وأوضحت في بيان اليوم، أن القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود والاخرى محملة بالماء والطعام ومحتجزة منذ 7 ساعات.
وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي أقام حفر أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تحتجز عدد كبير من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير انسانية.
وأضافت: "قوات الاحتلال الاسرائيلي تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريض في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين".
وبينت أنه لازالت الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.
وتابعت: "الاحتلال الاسرائيلي يمنع اخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي الى مستشفيات اخرى من أجل إنقاذ حياتها".
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