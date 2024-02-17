الحوثيون يقصفون سفينة بريطانية بالبحر الأحمر.. الجماعة اليمنية: إصابة مباشرة

MENAFN - Youm7) أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية "بولوكس" "POLLUX" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأوضح ناطق الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، متلفز أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وأكدت الجماعة اليمنية، "استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضدَّ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت، "على أنها لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتِه العسكرية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على استمرار التضامن العمليّ مع الشعبِ الفلسطيني".



