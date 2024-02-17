قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق أموال مستشفى الأمل في غزة وتخرب مبانيه

MENAFN - Youm7) قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن الأطقم الطبية في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى، رغم استمرار حصار قوات إسرائيل للمستشفى.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن طواقمها في المستشفى "تعرضت للتنكيل وقوات الاحتلال صادرت الأموال، وخربت الأقسام فيه"، واصفة الأفعال الإسرائيلية بالمستشفى بأنها "جرائم حرب"، تعيق عملهم الإنساني.

كذلك، قالت بلدية غزة إن القوات الإسرائيلية دمرت عشرات المباني التابعة للبلدية خلال الحرب الحالية على القطاع، بما في ذلك مكاتب إدارية، وأسواق ومحال تجارية، ومراكز ثقافية ومكتبات.