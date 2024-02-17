قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مستودعات للجيش السورى فى درعا

MENAFN - Youm7) قالت الإذاعة العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستودعات أسلحة للجيش السوري، وذلك ردا على إطلاق نار من جنوب الجولان المحتلة، وفق زعمه.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إنه "خلال الليل ردا على عمليات إطلاق نار من الأراضي السورية إلى جنوب الجولان لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي منطقة إطلاق النار بنيران المدفعية وهاجمت الطائرات المقاتلة مستودع ذخيرة للجيش السوري في منطقة محجة التابعة لمحافظة درعا".















