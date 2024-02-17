Saturday, 17 February 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مستودعات للجيش السورى فى درعا

2/17/2024 4:28:25 AM
(MENAFN- Youm7) قالت الإذاعة العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستودعات أسلحة للجيش السوري، وذلك ردا على إطلاق نار من جنوب الجولان المحتلة، وفق زعمه.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إنه "خلال الليل ردا على عمليات إطلاق نار من الأراضي السورية إلى جنوب الجولان لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي منطقة إطلاق النار بنيران المدفعية وهاجمت الطائرات المقاتلة مستودع ذخيرة للجيش السوري في منطقة محجة التابعة لمحافظة درعا".











MENAFN17022024000132011024ID1107863752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث