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الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في سوق بمدينة البصرة

2/17/2024 4:28:25 AM
(MENAFN- Youm7) أخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة العراقية، حريقا اندلع بما يقارب 19 محلا تجاريا بسوق الجمهورية.

وقال مصدر لـ"ألمربد" إن الحريق اندلع بساعات الصباح الأولى بعدد من المحال التجارية المتنوعة وبعد وصول فرق الدفاع المدني تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولم تعلم لغاية الآن أسباب الحريق لحين تحديدها من قبل الأدلة الجنائية.








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