دوى انفجارات فى عسقلان المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار فى المنطقة

(MENAFN
- Youm7) قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن انفجارات عدة وقعت في مدينة عسقلان المحتلة، بعد أن دوت صافرات الإنذار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ودائما ما تقصف الفصائل الفلسطينية، عسقلان برشقات صاروخية، ردا على المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
في اليوم الـ134 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.
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