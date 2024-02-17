دوى انفجارات فى عسقلان المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار فى المنطقة

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن انفجارات عدة وقعت في مدينة عسقلان المحتلة، بعد أن دوت صافرات الإنذار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودائما ما تقصف الفصائل الفلسطينية، عسقلان برشقات صاروخية، ردا على المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

في اليوم الـ134 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.