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القومى للامتحانات يكشف مميزات الأسئلة الاختيارية والمقالية بامتحانات الثانوية

2/17/2024 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم والامتحانات ، مميزات وعيوب الأسئلة الاختيارية والمقالية، موضحا أن لكل نوع من الأسئلة مميزات وعيوب، فأسئلة الاختيار من متعدد تتميز بأن تصحيحها لا ذاتية فيه للمصحح والتقدير أيضا موضوعى، ولو تم تصحيح السؤال مليون مرة سوف يمنح نفس النتيجة ونفس الدرجات ومن الممكن أن يتم تصحيحها من غير المتخصصين، لأنه يتم التصحيح باستخدام برامج الماسح الضوئى وبرامج إحصائية ومن ثم هنالك تسهيل ولكن من عيوب الأسئلة الاختيارية أنها سهلة الغش وصعبة الإعداد وخاصة الخيارات الخاصة بكل سؤال.



وتابع مساعد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أما الأسئلة المقالية فهى سهلة الإعداد وتقيس قدرة الطالب على العرض وربط الأفكار وأيضا استخلاص المعلومات والتعبير عن رأيه، ولكن عيوبها صعبة التصحيح وتحتاج إلى متخصص في التصحيح وتتأثر بذاتية المصحح ومع ذلك يجب الجمع بين مميزات الأسئلة المقالية والاختيارية لقياس جميع قدرات الطالب، والوزارة حينما اتخذت قرارا بوجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة كانت أسئلة قصيرة بدرجات محدودة حتى لا توجد فروق في الدرجات وبعضها، وأيضا تكون الإجابات قصيرة، فالسؤال إذا كانت إجابته سطرين
فلن يكون هناك تباين بين المصححين في الدرجات التي يتم منحها لكل سؤال وتضمن أن الطالب يحصل على درجته الحقيقية والتي يستحقها فكلما كانت الإجابة قصيرة تضمن الموضوعية في التصحيح.



وشدد مساعد الوزير: نحن نحتاج إلى نتيجة موضوعية للثانوية العامة ومن ثم هدفنا وسيلة موضوعية لقياس تحصيل الطالب لنواتج التعلم.












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