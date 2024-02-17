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التعليم توجه خطابا للمديريات بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة والحوكمة

2/17/2024 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7)

وجهت
وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفنى خطابا للمديريات التعليمية بشأن إلغاء التوجيه المالى والإدارى واستحداثه بالمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام بالاختصاصات والاشتراطات.


وأكد الخطاب على انه بالإشارة إلى الكتاب الدورى رقم 3 بتاريخ 16 يناير 2024، المعتمد من وزير التربية والتعليم، بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، تقرر الآتي:


- إلغاء أى تقسيمات تنظيمية تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالى والإدارى أو التوجية المالى والإدارى أو التفتيش والرقابة أو ما يعادلهما من تقسيمات تنظيمية.


- استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، يتبع مدير المديرية مباشرة.


- الالتزام التام بما ورد بقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020،المتضمن مهام واختصاصات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذا الاشتراطات المذكورة به، كما وجهت الوزارة بسرعة اتخاذ اللازم فى ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.








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