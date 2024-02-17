التعليم توجه خطابا للمديريات بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة والحوكمة

(MENAFN
- Youm7)
وجهت
وزارة التربية والتعليم والتعليم
الفنى خطابا للمديريات التعليمية بشأن إلغاء التوجيه المالى والإدارى واستحداثه بالمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام بالاختصاصات والاشتراطات.
وأكد الخطاب على انه بالإشارة إلى الكتاب الدورى رقم 3 بتاريخ 16 يناير 2024، المعتمد من وزير التربية والتعليم، بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، تقرر الآتي:
- إلغاء أى تقسيمات تنظيمية تقوم بذات المهام مثل التفتيش المالى والإدارى أو التوجية المالى والإدارى أو التفتيش والرقابة أو ما يعادلهما من تقسيمات تنظيمية.
- استحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة، يتبع مدير المديرية مباشرة.
- الالتزام التام بما ورد بقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020،المتضمن مهام واختصاصات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذا الاشتراطات المذكورة به، كما وجهت الوزارة بسرعة اتخاذ اللازم فى ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
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